بعد الإجازات.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم في جميع بنوك مصر

واصلت أسعار الدولار للصرف أمام الجنيه المصري استقرارها في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ، في البنوك العاملة بمصر، وذلك لمعرفة أسعار الدولار والعملات عقب إنتهاء إجازاءا عيد الفطر وتحرير سيناء.



وبحسب تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وفي البنك المركزي المصري ، سجلت متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء وسجلت نحو 30.93 جنيه للبيع.

الدولار

سعر اليورو اليوم

وبالنسبة للعملات الرئيسية في السوق المحلية ببنوك مصر، فقد سجلت العملة الأوروبية الأوسع إنتشارا "اليورو" ارتفاعا ما بين 7 - 13 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.



ففي البنك الأهلي المصري “أكبر البنوك المحلية” سجل اليورو 33.72 جنيه للشراء 34.01 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي أفضل البنوك الخاصة وأواسعها إنتشارا في مصر سجل 33.83 جنيه للشراء و34.13 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية اليورو نحو 33.70 جنيه للشراء كما سجلت تحو 33.81 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 38.13 جنيه للشراء و38.44 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.26 جنيه للشراء و38.56 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري اليوم، فقد سجلت متوسطات أسعار صرف الجنيه الإسترليني 38.24 جنيه للشراء و38.37 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 99.83 جنيه للشراء و100.76 جنيه للبيع.