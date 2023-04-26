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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد استقراره 47 يومًا|مفاجأة بأسعار الدولار مقابل الجنيه مع عودة العمل بالبنوك

الدولار
الدولار

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد عودة البنوك للعمل بعد إجازتي عيدي الفطر المبارك وتحرير سيناء، والتي انتهت أمس الثلاثاء 25 أبريل 2023.

يأتي ذلك بالتزامن مع هبوطه عالميا بشكل ملحوظ، واستقراره مقابل العملة المصرية لمدة تزيد عن  شهر ونصف لأول مرة منذ شهور.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 47 يوما كاملة، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه بنحو قرشين.

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ارتفاع الاحتياطي

ولعل أبرز أسباب استقرار استقرار الأخضر في البنوك، إعلان البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي على أساس شهري، ليبلغ 34.45 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بعد أن سجل 34.352 مليار في الشهر السابق له.

أسعار الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجل سعر الأخضر اليوم في البنوك، استقرارا  ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار عالميًا

واستقر الأخضر عالميا بعد تراجعه بقوة بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 101.85 بعد 102.89 نقطة قبل أيام، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

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