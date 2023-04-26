اتحاد الكرة يكشف موعد انتهاء الدوري .. ومفاجأة بشأن الزمالك

قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، إن الموعد المبدئي لنهاية مسابقة الدوري المصري نصف شهر يوليو المقبل.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" في حالة صعود الأهلي وبيراميدز للأدوار النهائية في البطولات الافريقية سيتغير الموعد بكل تأكيد ".

وتابع :" من الممكن أن ينهي نادي الزمالك موسمه قبل الأهلي وبيراميدز في حال استمرارهم في البطولات الافريقية، بسبب مشاركة الزمالك في البطولة العربية".

واختتم:" من الممكن أيضاً أن نضطر لخوض المباريات وتأجيل مباريات قليلة للأهلي وبيراميدز حال وصولهم للأدوار النهائية في البطولات الافريقية".