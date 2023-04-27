أعشاب للتخفيف من التهابات المسالك البولية|تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأعشاب التي قد تكون مفيدة في التخفيف من التهابات المسالك البولية.

بعض الأعشاب التي قد تكون مفيدة في التخفيف من التهابات المسالك البولية:



· الشاي الأخضر للتخفيف من التهاب المسالك البولية يحتوي الشاي الأخضر على مركباتٍ ذات خصائص مضادةٍ للميكروبات، وخاصّة بكتيريا الإشريكية القولونية .

·البابونج للتخفيف من التهاب المسالك البولية يُعدّ البابونج أحد الأعشاب التي قد تستخدم للحماية من التهابات المسالك البولية.

· عشبة عنب الدب فوائد عشبة عنب الدب لالتهاب المسالك البولية عشبة عنب الدب هي واحدة من النباتات المفيدة لالتهابات المسالك البولية، وتنبت هذه العشبة في المناخات الشمالية الباردة، بزهورٍ حمراء، وثمارٍ حمراء تُشبه التوت، وأمّا الأوراق فتمثل الجزء المُستخدم في الخلطات العشبية.

· الثوم يمتلك الثوم تأثيرًا مضادًا للبكتيريا، لذلك يمكن استخدامه في التخفيف من حالات التهاب المسالك البولية، والتي تعدّ شائعة بين النساء.

· فوائد البقدونس لالتهاب المسالك البولية أنّ استهلاك البقدونس قد يكون له دورٌ إيجابي في التخفيف من التهابات المسالك البولية، وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للميكروبات.



نصائح للمساعدة على تخفيف التهاب المسالك البولية :-

· المحافظة على رطوبة الجسم: إنّ شرب الماء بكمياتٍ كافية يُعدّ من أسهل الطرق للوقاية من عدوى المسالك البولية والتخفيف منها، حيث أنّ شرب الماء يساعد على طرح الفضلات خارج الجسم بكفاءة عالية، مع المحافظة على العناصر الغذائية والأملاح، كما أن له دورٌ مهمٌ في تخفيف تركيز البول، والتخلّص منه بسرعة، ممّا يُصعّب وصول البكتيريا المسببة للعدوى إلى الخلايا المبطنة لأعضاء الجهاز البولي.

· الحصول على ما يكفي من فيتامين ج: يُعدّ فيتامين ج أحد مضادات الأكسدة التي تُحسّن وظيفة الجهاز المناعي، ونظرًا لقدرته على التفاعل مع النترات الموجودة في البول، وتكوين أكاسيد النتروجين .

· شرب عصير التوت البري: يشيع تناول عصير التوت البري في حالات التهاب المسالك البولية، ويعود السبب في ذلك إلى احتواء التوت البري على مركباتٍ يُعتقد أنّها تحول دون التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية.