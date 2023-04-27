مراسل «إكسترا نيوز»: معبر أرقين مستمر في استقبال رعايا مختلف الدول من السودان

أكد عوض الغنام، مراسل قناة “إكسترا نيوز” من معبر أرقين، أن معبر أرقين مستمر في استقبال رعايا مختلف الدول في معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

وقال عوض الغنام، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: "الحركة مستمرة داخل المعبر، والرعايا الأجانب يتوافدون على معبر أرقين قادمين من السودان، واليوم وصل إلى المعبر رعايا من دولة الفلبين وتركيا".

وأضاف عوض الغنام: "مصر توفر عوامل لوجيستية للرعايا القادمين، ومنها تقديم الخدمات الصحية للرعايا القادمين من السودان".

وتابع: "معبر أرقين هو الأقرب إلى السودان، ويستمر رعايا الدول في الوصول إليه للدخول إلى الأراضي المصرية".

واستطرد: "معبر أرقين حديث وتم تجهيزه بأحدث المعدات وبه أكثر من صالة للاستقبال، ولديه قدرة استيعابية كبيرة للتعامل مع الموقف الحالي في السودان".