الهلال الأحمر المصري: تقديم كافة الخدمات اللازمة لأهلنا القادمين من السودان

أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الجمعية تقدِّم مساعدات كثيرة داخل معبر أرقين وتسهيلات للعابرين حتى الخروج من المعبر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، أن هناك مجموعة مختلفة من الفرق تعمل على مدار الساعة لتسهيل عبور الناس، ونقلهم لمنازلهم، بجانب تقديم الدعم النفسي، وخاصة للأطفال، وذلك من خلال متطوعين.



وشدد على أن الهلال الأحمر والإسعاف المصري يعملان باستمرار، وتواصلان تقديم الخدمات الطبية للقادمين من السودان، مضيفًا:" عملنا بكل قوة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لأولادنا وأهلنا القادمين من السودان".