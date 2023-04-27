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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الرومان والزبادي الأشهر..7 أغذية يجب تناولها للتحكم في الغدة الدرقية

أفضل علاج لضبط الغدة
أفضل علاج لضبط الغدة الدرقية

 أصبحت الغدة الدرقية مشكلة خطيرة للأسف لا يوجد علاج دائم لهذا المرض، لا يمكنك أن تعيش حياة صحية إلا من خلال إبقائها تحت السيطرة،  الخلل فى الغدة الدرقية  يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الخطيرة في جسمك.

فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة يتم فيها إنتاج هذا الهرمون بكمية زائدة ، في حين أن قصور الغدة الدرقية هو حالة تفرز فيها الغدة القليل جدًا أو تتوقف عن صنع هذا الهرمون على الإطلاق للحفاظ على الغدة الدرقية تحت السيطرة ، من الضروري الاهتمام بالنظام الغذائي بحسب ما نشره موقع هيلثي . 

بذور اليقطين

بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا كبيرًا للزنك ، وهو ضروري لتحويل T4 إلى T3 نشط. إذا كنت مريضًا بالغدة الدرقية ، فعليك تضمينها في النظام الغذائي.

ماذا يجب أن يأكل مرضى الغدة الدرقية

أوراق الكاري

أوراق الكاري

تعتبر أوراق الكاري مصدرًا جيدًا للنحاس ، مما يزيد من إنتاج هرمون الغدة الدرقية T4 وينظم مستوى الكالسيوم في الجسم ، ويمنع الامتصاص الزائد لـ T4 في خلايا الدم.

صابجا أو بذور الريحان

صابجا أو بذور الريحان

بذور الصابجا او الريحان غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على التمثيل الغذائي الجيد. ليس هذا فقط ، فهذه البذور الصغيرة تساعد في تحسين عمل الغدة الدرقية.

بناء

بناء

Rajgira هو مصدر جيد للسيلينيوم ، وهو ضروري لتحويل T4 إلى T3 ، لأن إنزيمات الديودناز (الإنزيمات التي تزيل ذرات اليود من T4) تعتمد على السيلينيوم.

 الحبوب

مونغ الدال

يوفر Moong dal اليود مثل الفول وأفضل شيء في Moong هو أنه أسهل للهضم بين جميع أنواع الحبوب. هذا هو السبب في أنه أفضل غذاء للغدة الدرقية.

الزبادي

تخثر

الزبادي هو أيضا مصدر كبير لليود. وهو أيضًا غذاء بروبيوتيك خارق ، والذي يحافظ أيضًا على صحة الأمعاء. هذا مهم لأن العديد من مشاكل الغدة الدرقية ناتجة عن أمراض المناعة الذاتية. ضع في اعتبارك أنه لعلاج القوة المناعية ، من الضروري علاج الأمعاء أولاً.

الرمان

رمان

يحتوي الرمان على مادة البوليفينول التي تساعد على إزالة الجذور الحرة من الجسم ، وبالتالي تقليل الالتهاب. يعزز استهلاك الرمان من عمل الغدة الدرقية.

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