انتبه وقدم الساعة 60 دقيقة.. تفاصيل بدء العمل بالتوقيت الصيفى غدا

شغل محركات البحث خلال الأيام الأخيرة موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، لاسيما بعد أن أعلنت الحكومة تطبيقه اعتبارا من يوم غد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري الموافق 28 أبريل ، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

و يستهدف العمل بنظام التوقيت الصيفي ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وتحرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة ، لاسيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التى تمر بها جميع دول العالم.

قرار حكومي

وفقًا لقرار حكومي ، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم 1 مارس الماضي، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.



وتضمن مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي : «أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

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التوقيت الصيفي مصر 2023

بدأ الاحتلال البريطانى تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر عام 1940، وذلك تزامنا مع أوضاع الحرب العالمية الثانية، وتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى بعد عام 1945، ليعود العمل به من جديد بعد 12 عاما من هذا التاريخ وتحديدا عام 1957، وألغت حكومة الفترة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 العمل بالتوقيت الصيفى بتاريخ 20 أبريل 2011، ومن جديد أعادت الحكومة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفى فى 7 مايو 2014 من أجل توفير الطاقة باستثناء شهر رمضان، وبعد ذلك بعام واحد قررت الحكومة فى 20 أبريل 2015 إلغاء التوقيت الصيفى مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفى، حتى عاد اليوم الموافق 1 مارس 2023 للمرة الثالثة بعد إلغاؤه.

بدء تطبيق موعد التوقيت الصيفي غدا



و من المقرر أن يبدأ موعد العمل بـ التوقيت الصيفي، بحسب مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اعتبارا من غدً الجمعة حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، و تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

