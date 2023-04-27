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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري سيد فاروق يتولى منصب قائد فريق عمليات التكنولوجيا بنادي آرسنال

سيد فاروق
سيد فاروق

أعلن المصري سيد فاروق، المستشار التقني السابق لنادي مانشستر يونايتد، توليه منصب قائد فريق عمليات التكنولوجيا بنادي آرسنال.

وكتب سيد فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" كرم ربنا و مكافئته على التعب والعمل كبير.. إن شاء الله ابدأ العمل بوظيفة  قائد فريق عمليات التكنولوجيا بنادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم".

أضاف:" كمشجع لفريق آرسنال منذ طفولتي، ومشجع للفريق منذ ١٩٨٩ لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بالانضمام لهذا النادي العريق والمساهمة بمهاراتي في نجاحه".

تابع:" لم أتوقع أبدًا أن يتاح لي الفرصة للعمل في النادي الذي أحبه، وأشعر بالامتنان العميق لهذه الفرصة التي تأتي مرة في العمر، أتطلع إلى التعاون مع الفريق الموهوب في آرسنال واستخدام أحدث التقنيات للمساعدة في تحقيق أهداف النادي".
اختتم:" الحمد لله حمداً كثيرا".

سيد فاروق

 

أرسنال سيد فاروق مانشستر يونايتد المصري سيد فاروق التكنولوجيا

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