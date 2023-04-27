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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يحيي حفلا في جدة 5 مايو

صدى البلد

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا في جدة يوم ٥ مايو، على مسرح بنش مارك.

وعلى جانب آخر تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان تامر عاشور، يوم 11 مايو المقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.

أحدث أغاني أنغام

حققت أغنية أنغام، التي تحمل إسم “نسينا نعيش” نجاح كبير حيث كثرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”، كما احتلت الـ Top ten.

“نسينا نعيش” كلمات جمال الخولي، والحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر أمير محروس.

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أنغام تحيي حفلا غنائيا مع تامر عاشور في الكويت 11 مايو

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توقيع تامر عاشور .. شيرين عبد الوهاب تستعد لـ "عودتني الدنيا"

تقول كلمات الأغنية: "فضلنا نعيش عشان ننسى .. وفالأخر نسينا نعيش .. هنلقى في الغياب فرصة
وفالأخر لقينا مافيش .. ما سابناش الفراق نرتاح .. ولا جاب اللي سابنا وراح .. ماحدش فينا زي ما كان .. بيتمنى يعيش بيعيش".

بنفتكر الكلام بالحرف .. بنشتاق في الغياب الضعف .. وأدي الدنيا اللي بتنسي ..كمان طلعت ما بتنسيش".

شيرين عبد الوهاب جدة الفنانة انغام تامر عاشور الفنان تامر عاشور حفلات الصيف مسرح الأرينا كويت

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