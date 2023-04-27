عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الحوار الوطني تجربة وطنية لا نظير لها وفرصة سياسية نادرة

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،بالحوار الوطني  واستكمال فعالياته، قائلة: أن أهم ما يميز الحوار الوطني، هو حرص القيادة السياسية على تمثيل جميع الفئات الموجودة في مصر.

 

ونوهت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مطالبة الرئيس السيسي عبر الحوار الوطني جميع الأطراف المشاركة بإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية الضيقة، كان ولا يزال دعوة وطنية صادقة للخروج بالحوار الوطني لبر الآمان وتوصيات في صالح المجتمع.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى هو بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، والترسيخ لوطن يتسع للجميع، وفرصة سياسية وتاريخية نادرة، أمام الجميع للانطلاق نحو المستقبل، من خلال صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، وتحديد توجهات الدولة المصرية في القضايا الوطنية.

وأكملت التمامى، أن الحوار الوطني يعد  خطوة مهمة لتعزيز السلم الاجتماعي وخلق جبهة داخلية متماسكة لمواجهة التحديات. مشددة ان استكمال جلساته مكسب للوطن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لاستمرار الحوار في مختلف قضايا الرأي العام.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن الحوار الوطني تجربة مصرية وطنية رائدة، ليس لها نظير في الوقت الحالي في الدول العربية والجميع يحترم ريادة مصر وفتح الأبواب أمام الجميع للمشاركة.

ولاء التمامي الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئناف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

ترشيحاتنا

السيسي: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين أجنبي يتم التعامل معهم كمواطنين .. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين| أخبار التوك شو

حفل افتتاح عالمي وحضور جماهيري مميز بمونديال الجمباز الفني "القاهرة 2023"

الخارجية تعلن عن استقبال مصر 16 ألف جنسية من السودان بالمنافذ الحدودية

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل

لو محتار .. أقوى وأفضل أجهزة لاب توب في 2023

لفترة محدودة.. فورد فوكاس بخصم 70% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

تعليق ناري.. رضوى الشربيني: صنف ميملاش عينه غير التراب

مضغ اللبان يسبب مشاكل صحية مؤلمة في 3 حالات| تفاصيل

اتوقعوا يعيشوا 3 أيام.. شاهد أغرب توأم ملتصق لشابتين من المكسيك

فيديو

رمال وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

اﻟﻤﺰﻳﺪ