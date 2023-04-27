برلمانية: الحوار الوطني تجربة وطنية لا نظير لها وفرصة سياسية نادرة

أشادت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،بالحوار الوطني واستكمال فعالياته، قائلة: أن أهم ما يميز الحوار الوطني، هو حرص القيادة السياسية على تمثيل جميع الفئات الموجودة في مصر.

ونوهت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مطالبة الرئيس السيسي عبر الحوار الوطني جميع الأطراف المشاركة بإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية الضيقة، كان ولا يزال دعوة وطنية صادقة للخروج بالحوار الوطني لبر الآمان وتوصيات في صالح المجتمع.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى هو بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، والترسيخ لوطن يتسع للجميع، وفرصة سياسية وتاريخية نادرة، أمام الجميع للانطلاق نحو المستقبل، من خلال صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، وتحديد توجهات الدولة المصرية في القضايا الوطنية.

وأكملت التمامى، أن الحوار الوطني يعد خطوة مهمة لتعزيز السلم الاجتماعي وخلق جبهة داخلية متماسكة لمواجهة التحديات. مشددة ان استكمال جلساته مكسب للوطن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لاستمرار الحوار في مختلف قضايا الرأي العام.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن الحوار الوطني تجربة مصرية وطنية رائدة، ليس لها نظير في الوقت الحالي في الدول العربية والجميع يحترم ريادة مصر وفتح الأبواب أمام الجميع للمشاركة.