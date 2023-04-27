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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بالمغرب يكشف تفاصيل وجود جماهير الأهلي أمام الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أكد ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب أن النادي الأهلي بالطبع سيحضر له عدد من الجماهير خلال مباراته أمام الرجاء بدوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات إياب دور الثمانية.

وقال ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي بالفعل سيكون له عدد جماهيري جيد أمام الرجاء بدوري أبطال أفريقيا ، والجالية المصرية فى المغرب ترغب فى حضور المباراة.

وأضاف:" لا استطيع القول بالعدد بشكل نهائي ولكن الجالية ترغب فى حضور المباراة لمساندة النادي الأهلي ، ونحن هنا نقوم بتسهيل كل الأمور للنادي.

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