توريد 5200 طن من القمح داخل صوامع وشون الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود اللجنة العليا المشكلة للإشراف على استلام محصول القمح، حيث قامت هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، بالمرور ومراقبة سير عمليات التوريد وانتظامه، حيث تم المرور على الصوامع والشون داخل نطاق المحافظة، والتواصل مع الموردين وتذليل كافة العقبات تنفيذا.



كما تلقى المحافظ تقريرا من المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بانتظام توريد القمح واستلام الشون والصوامع لعدد ٥٢٠٠ طن من القمح منهم ١١٣١ طنا من البنك الزراعي، ٢٥٢٢ طنا من شركة المطاحن، ١٥٤٦ طنا من الشركة المصرية القابضة.



وأكد رحمي، أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي الأقماح.



وفي سياق آخر تمكنت لجنة مكونة من مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء بالغربية ومباحث التموين برئاسة العقيد إيهاب عبد الحليم ولجنة المرور المركزية بالمحافظة؛ بتوجيه ضربة استباقية لمحاربة تجار الاقماح المحلية من خلال ضبط 6 طن و734 كيلو جرام قمح بداخل مصنع أعلاف، يتم استخدامه في الأعلاف وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح المحلي،وبفحص الأقماح المضبوطة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بتقريرها أن القمح المضبوط خاص بموسم 2023 وبدرجة تقريط 23.5، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.



يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيها للأردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراطا و 1450 جنيها للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.