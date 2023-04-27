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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ملامحنا تشبه جدودنا".. شباب مصر يتصدى لمحاولات "تزييف تاريخ الفراعنة" بطريقة مبتكرة

الفراعنة
الفراعنة

أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا جاء من خلاله، طريقة مبتكرة لجأ إليها شباب مصري، لمواجهة ما وصفوه بالتدليس"ومحاولات محو تاريخ مصر على حد قولهم، وآخرها فيلم "كليوباترا"، الذي تنتجه "نتفليكس"وتجسد فيها شخصية الملكة التي حكمت مصر، ممثلة سمراء البشرة رغم أن أصول الملكة يونانية.

 

الشباب المصري نشروا مجموعة من فيديوهات وصور تظهر التشابه بين ملامح ملوك الفراعنة والشخصيات المصرية التاريخية، مع ملامح شباب مصريين يعيشون في عصرنا الحاضر.

 

أصول المصريين

ما يدحض القصص التي يروجها البعض عن أصول المصريين وتاريخ الشخصيات المصرية الهامة .

تاريخ مصر فيلم كليوباترا ملوك الفراعنة أصول المصريين الشخصيات المصرية

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"ملامحنا تشبه جدودنا".. شباب مصر يتصدى لمحاولات "تزييف تاريخ الفراعنة" بطريقة مبتكرة

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