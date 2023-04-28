مش هتعرفها.. شاهد مي كساب قبل وبعد تكميم المعدة

تصدرت الفنانة مي كساب تريند السوشيال ميديا بعد فقدان وزنها، خاصة عقب الظهور الأخير للفنانة في أحد البرامج التليفزيونية ، بـ«لوك» مختلف تمامًا عن المعتاد.

وظهرت مي كساب بوزن أقل بكثير عما اعتاد عليه المتابعون.

مي كساب قبل وبعد عملية التكميم



وكشفت الفنانة مي كساب، سر تغير ملامحها، قبل وبعد، وذلك خلال أحد البرامج التليفزيونية، موضحة أنها اتخذت قرار عملية تكميم المعدة في يوم واحد فقط، وهي السبب في رشاقتها اليوم.

وخسرت مي حوالي ٣٠ كيلو من وزنها مما جعلها تظهر بشكل مختلف تماما عن ظهورها بمسلسل جعفر العمدة.