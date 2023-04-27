البيت الأبيض: على الأمريكيين الراغبين بمغادرة السودان استغلال الفرصة خلال يومين

وجه البيت الأبيض، اليوم الخميس، رسالة إلى المواطنين الأمريكيين في السودان، قائلا: "على الأمريكيين الراغبين بمغادرة السودان استغلال الفرصة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف البيت الأبيض: "قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار والوضع قد يتفاقم في أي لحظة"، لافتا إلى أن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة.

وطالب البيت الأبيض من القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع باحترام وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي إطار المساعي الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان، أعلن الجيش السوداني اليوم تمديد الهدنة 3 أيام بناء على وساطة سعودية أمريكية.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة تركز على تمديد وقف إطلاق النار في السودان بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات له اليوم، أن واشنطن تأمل في الحصول على مزيد من المعلومات عن الأوضاع في السودان خلال الساعات القادمة.