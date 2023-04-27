هل يتسبب حريق هندسة حلوان في تعليق الدراسة بها؟ |عميد الكلية يرد

قال الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، إن الحريق الذي شبه في الكلية كان صغيرا وأنه فور حدوثه سارعت الكلية وتم إبلاغ رجال الحماية المدينة والدفع بسيارات الإطفاء والاستعانة برجال المطافي للسيطرة على الحريق حتي لا يتضخم ويصيب أماكن أو مبني في الكلية.

هل حريق هندسة حلوان يعطل الدراسة

وأوضح المسلاوي في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن الكلية لم تعلق نشاطها وأن الحريق لم يتسبب في تعطيل الدراسة وان الدرسة منتظمة وتسير وفقاً للخطة الدراسية الموضوعة وان العملية التعليمية تسير بانتظام بدون اي تأثير، وان الكلية تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار عميد كلية هندسة حلوان، الي أن الحريق لم يكن في احد المدرجات أو معامل الكلية ولكن كان حريق في احد المخلفات الناتجة عن عملية التطوير التي تحدث في البنية التحتية و الانشاءات التي تقوم بها الكلية في الوقت الحالي وأنه كان في فناء أمام مبني قسم إتصالات وليس داخل المبني .

شب حريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، وتوجهت سيارات من قوات الدفاع المدني للسيطرة على النيران التي تسببت في تدمير الدور الثالث من المبنى بالكامل.

وتفاجأ طلاب هندسة حلوان باشتعال النيران في الدور الاول داخل مبني قسم إتصالات بالكلية، الأمر التي تسبب في حالة كبير من الرعب والخوف والفزع لدي الطلاب وحدوث حالة من الهرج والدربكة.

وتسارعت عرابات الإسعاف وعلي الفور واستطاعت السيطرة على حريق هندسة حلوان، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الدخان المنبعث لمنع اشتعاله مرة أخرى وإنقاذ معامل ومباني الكلية من وصول الحريق إليها.