أحمد الجمال : مصر تتعامل مع الأزمة السودانية بحكمة .. فيديو

أكد الكاتب المفكر أحمد الجمال، أن الدولة القوية تعتمد الآن على توفير مصادر طاقة وفوائض مالية وأسواق لتصريف المنتجات ووجود أيدٍ عاملة، وهو ما تقوم به مصر لتصبح دولة عظمى في المنطقة.

وقال الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التعامل المصري في الازمة السودانية بحكمة ونجاح كبيرين وهو ما يشير إلى نجاح السياسة الخارجية المصرية وتواجدها بقوة في إفريقيا، ويتم التعامل بتوازن في المعادلة السودانية.

هبة ربانية

وتابع الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن هناك أصوات نشاز تنقم على مصر، بعد أن أنعم عليها المولى سبحانه وتعالى بأمور لم تنعم بها دول أخرى، خاصة في استقبال وضيافة المواطنين من جميع الدول، مضيفا أن المولى سبحانه وتعالي حباها بآل البيت وهي هبة ربانية.