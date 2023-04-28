الحديث عن السودان.. عماد الدين حسين يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه أنه من المتوقع أن تكون أول جلسة فعلية للمحور السياسي يوم 7 مايو وجلسة 9 مايو للمحور الاجتماعي.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد"، أن الحوار الوطني لا يوجد به خطوط حمراء، مؤكد أنه من الوارد التطرق للأوضاع في السودان.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية ستعقد خارج الأكاديمية الوطنية للشباب، مبي أن جامعة القاهرة من الأماكن المقترحة والجلسة ستضم تيارات سياسية واقتصادية مختلفة

الوصول لتوافق وحلول لكل الأزمات

وأشار عماد الدين حسين إلى أن أنه من المستهدف الوصول لتوافق وحلول لكل الأزمات والمشاكل التي تواجه المجتمع.