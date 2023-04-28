بيضاء ذات ملامح يونانية..رئيس قسم الآثار المصرية يرد على أكاذيب "فيلم كليوباترا"

علق الدكتور ناصر مكاوي رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، على فيلم كليوباترا والذي سيتم إذاعته عبر منصة نتفليكس، موضحًا أن هذا الفيلم بمثابة تزييف للتاريخ المصري وأحد صراعات الحضارات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، إن ظهور الملكة كليوباترا في هذا الفيلم بهذه الهيئة يتنافى مع الحقائق التاريخية وكتابات المؤرخين والذين أكدوا أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون وأنها ذات أصول مقدونية خالصة.

وأشار إلى أن كليوباترا تنحدر من أسرة مقدونية أسسها الملك "بطليموس الأول" وهو أحد القادة المقدونيين بجيش "الإسكندر الأكبر" والذي آلت إليه ولاية مصر بعد بوفاة "الإسكندر "وأسس الأسرة البطلمية.

الملكة كليوباترا

ونوه إن آثار الملكة كليوباترا وتماثيلها خير دليل على ملامحها الحقيقية، حيث يوجد عملة في فلسطين والإسكندرية من الفضة، كما يوجد تمثال بلون أبيض موجود في متحف برلين، وهذه الملامح واقعيه، وتعبر عن ملامح بعيدة عن الصحراء الإفريقية، ذات الشفاه الغليظة والأذن الكبيرة، مضيفًا أن كليوباترا كانت بيضاء وذات ملامح إغريقية يونانية.