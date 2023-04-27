أخبار الفن: نتفليكس تتخذ قرارًا جديدًا بشأن فيلم كليوباترا.. تأجيل حفل تامر حسني في المنارة

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

توجه الفنان هاني شاكر بالشكر لشعب البحرين بعد حفلته هناك.

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه على “إنستجرام”: “قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبة، لا يسعني إلا أن أشكر كل الشعب البحريني علي حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون منذ وصولنا وحتى المغادرة”.

قررت محكمة أنقرة بطلان عقوبة هيئة مراقبة الإذاعة والتلفزيون ضد مسلسل “شراب التوت”، بالإيقاف لمدّة 5 أسابيع مع غرامة ماليّة قدرها 1.5 مليون ليرة تركيّة.

جاء قرار العقوبة بسبب مشاهد العنف التي تضمنها مسلسل “شراب التوت”، وبذلك سيبدأ عرض المسلسل الجمعة القادم.

أعلن النجم تامر حسنى عن تأجيل حفلته المقبلة بالمنارة، والتي كان محدد لها يوم 5 مايو المقبل.

وكتب تامي حسني، عبر خاصية ستوري على “إنستجرام”: "يا شباب حفلة 5 مايو اللى في المنارة اتأجلت وبنجدد لها موعد جديد ولم يتحدد هقولكم عليه الأيام الجاية".

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بفيلم يوم 13 ، والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك ، ضمن ستة أعمال فنية اخري .

وقال الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك قائلا : عندي ملاحظات بالطبع ، ولكن فيلم " يوم 13" تجربة هامة وطموحة ومختلفة مش في حكاية استخدام تقنية البعد الثالث ولكن في المحاولة الصعبة للمزج أو للجمع بين نوعين في مننتهى الصعوبة وفي وجود عناصر فنية وتقنية رفيعة المستوى ده اللي لفت نظري جدا مش البعد الثالث ده فيلم مثير للاهتمام وجدير بالمشاهدة والكتابة والمناقشة كمان.

بعد حالة الغضب الشديد التي أثارها الشعب المصري تجاه فيلم كليوباترا، والذي طرح عبر منصة نتفليكس العالمية ، اتخذت المنصة قرارًا جديدًا تجاه العمل .

حيث قامت منصة نتفليكس بتغيير تصنيف الفيلم من وثائقي إلى خيالي، بعد توجيه اتهام إلى صناع العمل بتزييف التاريخ بحسب تأكيدات كل الخبراء في عالم التاريخ، حيث أظهر الفيلم صورة تبعد عن الحقيقة بشكل كامل .

تتنافس عدد من الأعمال السينمائية فى موسم عيد الفطر السينمائي، فى شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس.

رد الممثل التركي قادير دوغلو على الشائعات الى ترددت مؤحراً ، حول خيانته لزوجته نسليهان أتاغول ، فى تصريحات صحفية لاحدي الصحف التركية .

وقال الممثل التركي قادير دوغلو : أعتقد أن الشخص الذي نشر هذه الصور بهذه الطريقة هو شخص يريد الاقتراب مني، ولكنه تصرف هكذا عندما فشل في ذلك.