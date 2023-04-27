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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قادير دوغلو يكشف عن المتسبب في شائعة خيانته لزوجته.. تفاصيل

قادير دوغلو
قادير دوغلو

رد الممثل التركي قادير دوغلو على الشائعات الى ترددت مؤحراً ، حول خيانته لزوجته نسليهان أتاغول ، فى تصريحات صحفية لاحدي الصحف التركية .

وقال الممثل التركي قادير دوغلو  : أعتقد أن الشخص الذي نشر هذه الصور بهذه الطريقة هو شخص يريد الاقتراب مني، ولكنه تصرف هكذا عندما فشل في ذلك.

وتابع الممثل التركي قادير دوغلو : لقد تحدثت إلى 80 شخصاً في ذلك اليوم، باستثناء تلك المرأة، أنا أتحدث مع أي شخص يريد التحدث معي، أستمع إذا كانت لديهم مشكلة وأحاول المساعدة، لا يهم متى أو مكان وجوده ..ليس لدي زوجة غير نسليهان".

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شهدت علاقة الممثل التركي قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول خلال الأيام الماضية شائعات عديدة حول خيانته لها، بعد تسريب لقطات رومانسية له مع امرأة أخرى.

ويواجه قادير دوغلو اتهاما علنيا مثبث بالأدلة تهمة خيانة زوجته نسليهان أتاغول، من خلال صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين أثناء مرافقته لإحدى الفتيات في حدث علني.

ظهر قادير دوغلو وهو يتبادل القبلات وينسجم بشكل رومانسي مع فتاة غير زوجته، ما أثار موجه من الغضب تجاهه عبر السوشيال ميديا، خاصة أن زوجته نسليهان تتمتع بشعبية كبيرة. 

ووفقا لتقرير نشره برنامج  ET بالعربي، فإن الممثل التركي كان برفقة فتاتين في إحدى المناسبات، وهي ليست المرة الأولى التي يخون فيها زوجته النجمة الشهيرة. 

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