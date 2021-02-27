ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انضمام ممثل جديد إلى مسلسل ابنة السفير

السبت 27/فبراير/2021 - 03:01 ص
انجين اكيورك
انجين اكيورك
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت صحيفة بيرسين التركية ان الممثل شفق باشكايا انضم الى اسرة مسلسل ابنة السفير ٢ ، بعد انضمام عدد من الممثلين مؤخرًا منهم الممثلة التركية توبا بويوكوستون.

أثارت الممثلة التركية نسليهان أتاغول جدلًا كبيرًا بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الشهيرة حيث بدت في كامل أناقتها ورشاقتها، رغم زعمها أنها تمر بوعكة صحية أدى إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير.

وجلسة تصوير نسليهان اتاغول دلالة على كذبها وانها انسحبت بسبب غيرة زوجها قادير أوغلو الذي كان سببا أيضًا في انسحابها من مسلسل "الحب الاعمي" الذي لم يكتمل موسمه الثالث.

وقالت شركة إنتاج مسلسل إبنة السفير عندما وجدت نسلهيان تماطل وترفض التصوير وتقدم تقارير طبية عرضت عليها الانسحاب قبل تجديد العقد بدون دفع شرط جزائي.

ولفت إلى ان نسليهان كانت ترفض التصوير اكثر من يومين وتقضي باقي الاسبوع مع زوجها قادير اغولو، مشيرا الى ان نسليهان رفضت قبل تصوير حلقة الخطوبة بينها وبين انجين اكيورك وطلبت تعديل السيناريو.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

صراع الصدارة يشتعل.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في كرة اليد

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب

الياباني يكسب.. أكثر 10 سيارات أمانا في العالم لعام 2021.. صور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

عمرو أديب: ارتداء الكمامة سيكون لمدة 5 سنوات.. فيديو

فشل انتقال فرجاني ساسي لـ الدوري التركي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفلة تبكي من شدة فرحتها بالعودة إلى المدرسة | فيديو

بعد مضي 40 عامًا.. عبوة مشروبات غازية تكشف هوية قاتل امرأة ثلاثينية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها