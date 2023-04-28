حيلة غريبة لتهريب المخدرات.. تعرف عليها

ابتكر تجار المخدرات جميع أنواع التقنيات المبتكرة لنقل منتجاتهم دون عائق فقد اعتقلت الشرطة في روسيا مؤخرًا امرأة قيل إنها كانت ترتدي قطة في ملابس رضع لتبدو وكأنها أم شابة بريئة وتتاجر بالمخدرات الخطرة.

قالت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا فولك إن المرأة التي لم تذكر اسمها شوهدت وهي تسير يدا بيد مع فتاة صغيرة وتدفع عربة أطفال بداخلها ما يشبه طفلًا رضيعًا.

من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بشأن المرأة ، أو أنهم ببساطة لاحظوا شيئًا مثير للدهشة

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وزارة الداخلية الروسية القطة وهي ترتدي قبعة طفل وسروال قصير وحذاء صغير وحتى حفاضات.

لكن أكثر ما فاجأ الجميع هو مدى الهدوء الذي بدت عليه القطة على الرغم من ملابسها غير العادية ، كان الأمر كما لو كانت قد تدربت على ذلك.