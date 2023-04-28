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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 16 مواطنا في هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

 قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو ،اليوم الجمعة، أن هناك هجمات صاروخية روسية تهاجم أنحاء أوكرانيا اليوم ، أسفرت عن مقتل 5 مواطنين حيث أصابت الصواريخ أجزاء من وسط البلاد ومنطقة كييف.

 

وتم الإبلاغ عن هجمات في مدينتي دنيبرو وأومان بوسط أوكرانيا ، وأوكراينكا في منطقة كييف ، وفقًا لما قاله كليمينكو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

 

وتابع كليمنكو:أن فرق البحث والإنقاذ والشرطة الآن يعملان في مواقع الهجمات، وسيتم تقديم كل المساعدة في أقرب وقت ممكن.


وأصاب صاروخان ثلاثة أبراج شاهقة  بما في ذلك مبان سكنية ومستودع ، في مدينة أومان بتشير كاسي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية ، وفقًا لتحديث الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

 

في دنيبرو ، لقيت امرأة وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعهما في هجوم بوسط أوكرانيا ، مما أسفر أيضًا عن إصابة ثلاثة أشخاص ، وفقًا لوزير الشؤون الداخلية.

 

وأصيب شخصان في هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الجمعة في أوكراينكا الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة كييف. 

وزير الداخلية مصر الداخلية صواريخ هجوم صاروخي

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