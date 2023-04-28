مقتل وإصابة 16 مواطنا في هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو ،اليوم الجمعة، أن هناك هجمات صاروخية روسية تهاجم أنحاء أوكرانيا اليوم ، أسفرت عن مقتل 5 مواطنين حيث أصابت الصواريخ أجزاء من وسط البلاد ومنطقة كييف.

وتم الإبلاغ عن هجمات في مدينتي دنيبرو وأومان بوسط أوكرانيا ، وأوكراينكا في منطقة كييف ، وفقًا لما قاله كليمينكو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع كليمنكو:أن فرق البحث والإنقاذ والشرطة الآن يعملان في مواقع الهجمات، وسيتم تقديم كل المساعدة في أقرب وقت ممكن.



وأصاب صاروخان ثلاثة أبراج شاهقة بما في ذلك مبان سكنية ومستودع ، في مدينة أومان بتشير كاسي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية ، وفقًا لتحديث الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

في دنيبرو ، لقيت امرأة وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعهما في هجوم بوسط أوكرانيا ، مما أسفر أيضًا عن إصابة ثلاثة أشخاص ، وفقًا لوزير الشؤون الداخلية.

وأصيب شخصان في هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الجمعة في أوكراينكا الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة كييف.