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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلده بعد ترشحه للانتخابات.. فيديو

ترامب
ترامب

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الهجوم على خصمه اللدود، الرئيس الحالي، جو بايدن، فبعد أن كان يصفه بالنعسان، بدأ يصوب نيرانه اليوم على "قدراته العقلية".

سخر ترامب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في نيوهامبشر بنيو إنغلاند في شمال شرقي الولايات المتحدة، من تصرفات الرئيس الحالي، مذكراً بضياعه وارتباكه خلال العديد من المناسبات.

وبحسب وسائل إعلام، ناشد خصم ترامب الديمقراطي، قائلاً: بالله عليك ألا يمكنك أن تقف وتعلن جدياً أنك مرشح.

كما أضاف مقلداً حركات بايدن وصوته: آه أريد أن أخرج من أين.. أين أنا؟".

وكان ترامب هاجم بايدن بشكل لاذع أيضا عبر حسابه في سوشيال تروث، أمس، معتبرا أن الفيديو الذي أعلن عبره بايدن الترشح جهز ومنتج مسبقًا، بل أعيد تصويره 7 مرات للحصول على نتيجة "مقبولة للنشر".

كما اعتبر أن الرئيس الديمقراطي يشكل خطرًا على الديمقراطية، لأنه غير كفؤ ولا يعرف كيف يُدير البلاد، وفق تعبيره. وقال: "دولتنا الآن في حالة تدهور خطير، وقد فقدت طريقها".

إلى ذلك، رأى أن "شخصاً عديم الجدوى يقود الأميركيين حالياً"، وفق تعبيره.

لكنه تعهد بالفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 و"جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار حملته الانتخابية الذي يردده في كافة تجمعاته الحالية والسابقة.

يشار إلى أن ترامب وبايدن، أعلنا مؤخراً ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة في مشهد سيعيد إذا تحقق، السيناريو عينه الذي شهده الأميركيون في الانتخابات الماضية 2020 التي فاز فيها بايدن.

لعل هذا ما دفع الأمريكيين إلى التعبير عن عدم حماستهم للاسمين على السواء. فقد أظهر أحد استطلاعات الرأي المحلية أن 5% فقط من الأميريكيين يرغبون بترشح الرجلين، فيما أبدى 38% عدم رغبتهم بترشح أي منهما.

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