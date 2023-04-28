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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الإصلاح والنهضة: الدولة المصرية ترسخ قيم الحفاظ على الوطن والهوية

تنفيذ خطة إجلاء
تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف  الأزمة السودانية وموقف الدولة المصرية من عودة أبنائها لأرض الوطن يجسد معنى الوطن في وجدان المصريين، والارتباط بين الشعب والمسئولين، والاهتمام بمعنى حقوق الإنسان الحقيقية .

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أثبتت وعيها بوحدة التراب الوطني، ووحدة المصريين والحفاظ عليهم وعلى ثرواتهم، متابعا: "بنتعلم درس مهم كمصريين".

وأكمل، أن المصريين في هذا الموقف يتلقون درسا هاما في كيفية إدارة الدول، والأزمات على مدار الساعة، مردفا: "عملية إجلاء المصريين كانت على أعلى مستوى".

وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجري على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم ٢٧ أبريل الجاري، في إعادة ١٣٥٦ مواطناً عبر الإجلاء البري و١٢٨٣ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بإجمالي ٢٦٤٨ مواطناً. وأضاف السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى ٥٣٢٧ مواطناً.

حزب الإصلاح والنهضة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية توك شو

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