روسيا تتهم الغرب بالسعي لهزيمتها استراتيجيا من خلال أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أكد أن واشنطن وحلفاءها قوضوا بشكل خطير هيكل الأمن العالمي في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، موضحًا أن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا، هو هزيمة روسيا من الناحية الاستراتيجية، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على وضعه الاحتكاري.

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، بأن شويجو أوضح خلال اجتماع لوزراء الدفاع للدول المشاركة في منظمة شنجهاي للتعاون في نيودلهي، أن دول حلف شمال الأطلسي نشرت "كلها تقريبًا" قدراتها العسكرية ضد روسيا، موضحًا أن الاجتماع الحالي مع زملائه في منظمة شنجهاي للتعاون ينعقد على خلفية وضع دولي غير مستقر للغاية

وأوضح وزير الدفاع الروسي، أنه في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، قوضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل خطير هيكل الأمن العالمي وبمبادرة منهم، بدأت عملية هدم وتفكيك الاتفاقات الرئيسية بشأن الحد من التسلح وبناء الثقة، مؤكدًا أن هناك تغييرات جوهرية وديناميكية تحدث ولا رجعة فيها في عملية تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، مضيفًا أن الغرب يتصدى بنشاط لهذا

وأشار شويجو إلى أن واشنطن أنهت في البداية من جانب واحد معاهدة الصواريخ السوفييتية الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية، ورفضت التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ثم انسحبت من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى.