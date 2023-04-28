بسبب الكلاب الضالة.. طفلة 7 سنوات يعقرها كلب بدار مصر التجمع الخامس

استغاث أهالي منطقة التجمع الخامس، وتحديدًا سكان مشروع دار مصر، بخدمة “بين الناس” التي يقدمها موقع “صدي البلد” الاخباري، للشكوى من انتشار الكلاب الضالة التي تسبب الذعر والخوف للأهالي والأطفال.

وأرسل أهالي مشروع دار مصر شكوي، لحادثة وقعت أمس، تأذت فيها طفلة صغيرة لم تكمل 7 أعوام، والتي عقرها كلب ضال في الشارع.

وجاءت الشكوى من سكان دار مصر بالتجمع الخامس، كالاتي: “ارجو سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الكلاب الضالة يوميا بيحصل حادث وآخرها حادث طفلة صغيرة لم تكمل ٧ سنوات، عضها كلب ضال فى الشارع عند دار مصر التجمع الخامس القاهرة”.

وتابع: “يوجد الكثير من الكلاب الضالة عند كمبوند زيزينيا وتعرض فيه أيضا حادث عض من كلاب من الشارع، وتقوم الكلاب بالدخول داخل الكمبوند وتقوم بتخويف الأطفال لدرجة عدم قدرة الأطفال من النزول بسبب الخوف، ارجو اتخاذ الإجراءات الازمة فورا وسريعا”.

للتواصل مع صاحب الشكوي: 01128883830

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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