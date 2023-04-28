وصول الفلسطينيين إلى معبر رفح بعد نجاح مصر في إجلائهم من السودان

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من وصول الفلسطينيين القادمين من السودان إلى معبر رفح بعد نجاح جهود مصر في إجلائهم من السودان.

أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء غلسطين والقادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين الحدودي، حيث يتوجه ١٩٤ مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و٢٩ مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم ، و كان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري .