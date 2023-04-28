تعديل نقاط التجمّع | بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين العالقين بالسودان

عدلت السفارة المصرية في الخرطوم بيانات التواصل لدى المصريين العالقين في السودان، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك :"تعديل نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان".

وأضافت الوزارة :"إلحاقاً بالإعلان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ ۲۸ أبريل ۲۰۲۳ والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، يرجى الإحاطة بأنه تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالي:

١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).

٢-معبر قسطل (إجلاء بري).

٣-معبر أرقين (إجلاء بري).

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية :

01281943533، 01283176900، 01281943599، 01283176913، 01283176857، 01283176881

01283176903، 01283176894، 01281943990، 01283176866