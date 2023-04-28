رئيس سلامة الغذاء يوضح معايير تؤسس انضمام الهيئة للقائمة البيضاء الدولية

‏قال الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن هناك مجموعة من المعايير العالمية والدولية التي نستند إليها والتي على أساسها تنضم المنشأة للقائمة البيضاء.

وتابع طارق الهوبي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المعايير ممثلة في القواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة، والمستندة إلى المواصفات والمقاييس العالمية وأيضا قرارات مجلس الإدارة و الاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة و مجموعة من العوامل الفنية التي تتضمنها قوائم الفحص مقسمة بشكل علمي وممنهج حتى نستطيع السيطرة على مستويات المخاطر التي من الممكن أن تؤدي إلى تلوث أو فساد المنتج وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على صحة المستهلك.

المعايير العلمية الدولية

ونوه طارق الهوبي قائلا: "نحن نستند إلى معيار دولية وتشريعات عالمية بجانب بعض الاشتراطات من هيئة الدستور الغذائي ومرجعيتنا هي المعايير العلمية أما المعايير العالمية نوفقها حتى تتناسب مع أوضاعنا و نشاطنا التصنيعية ولكن المرجعية العلمية الخاصة بنا هي المرجعية العالمية التي تكون غالبا هيئة الدستور الغذائي وأيضا القرارات والاشتراطات التي تصدرها الهيئة والتي تكون مستندة إلى المعيار العالمي".