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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية الاقتصادية أبرزها.. طارق الهوبي يوضح أدوار ومهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء

طارق الهوبي
طارق الهوبي

‏قال الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان الجزء الذي استدعى وحفز أن يكون هناك هيئة مسؤولة عن سلامة الغذاء كان بسبب أن مجموعة التشريعات التي تدير المنظومة تشريعات قديمة.

 

وتابع طارق الهوبي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعضها تشريعات من اربعينيات وستينيات القرن الماضي كانت تحتاج الى التطوير ويحدث لها عملية مراجعة وكل هذه العوامل حفزت الدولة أنها تتخذ خطوة أن يكون هناك هيئة مسؤولة ومنوط بها إدارة سلامة الغذاء في مصر ودور الهيئة لا يتوقف فقط على رقابة سلامة الغذاء هذا دور واحد فقط من الأدوار.

 

أدوار هيئة سلامة الغذاء

 

ونوه طارق الهوبي أن دورها الثاني هو دور توعوي وتثقيفي، في رفع ثقافة المستهلك وتغيير رؤيته عن سلامة الغذاء وفي المقابل رفع الوعي بالاشتراطات الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة بالنسبة للمصنع، وأيضا واحد من الأدوار المهمة هو دور الهيئة في التنمية الاقتصادية برفع قوة تنافسية المنتجات المصرية وهذا يفتح أسواق مصرية وعالمية وبالتاني نزيد قيمة وحجم الصادرات المصرية.

طارق الهوبي الهيئة القومية لسلامة الغذاء رانيا هاشم هيئة سلامة الغذاء الغذاء

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