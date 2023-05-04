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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

30 يوما.. الغرفة التجارية بالإسماعيلية تمد فترة إقامة معرض أهلا رمضان

معرض اهلا رمضان بالإسماعيلية
معرض اهلا رمضان بالإسماعيلية

قررت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد عثمان، مد العمل بمعرض اهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد 30 يوما.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، و بالتعاون مع مديرية التموين تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية ، احمد منصور وكيل وزارة التموين، وبرعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

يضم المعرض كافة السلع الغذائية والتموينية واللحوم البيضاء والحمراء ، بالإضافة إلى المنظفات وكافة ماتحتاجه الأسرة المصرية من منتجات ، بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠%.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المعارض آلية من آليات مواجهة ارتفاع الاسعار ، التي تهدف للتخفيف على المواطن، وتؤكد  تكاتف القطاع الخاص والمجتمعات المدنية ، مع الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها.

وشدد على فتح غرفة العمليات، وتشكيل لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية ومخزون سلعي يلبي احتياجات المواطنين.

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ارتفاع الأسعار المعارض مديرية التموين محافظ الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية

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