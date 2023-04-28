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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستكاوي: إمام عاشور لن ينتقل للأهلي.. وأفشة وعبد القادر لديهما بعض العيوب

إمام عاشور
إمام عاشور

قال الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي أن اللاعب أفشة وأحمد عبد القادر موهوبان ولديهما بعض العيوب يجب علاجها، مضيفا: "لا يجوز أن تترك النادي الخاص بك دون موافقته".

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وكشف حسن المستكاوي خلال حواره مع الإعلامية "،ايمان أبو طالب"، في برنامجها "بالخط العريض"، على شاشة "الحياة"، ان سر تميز الأهلي في الإدارة الجيدة والنظام، مضيفا: إن الزمالك ليس هو الزمالك  الذي فاز بآخر نسختين للدوري، كما أن فيريرا كان يصنع أخطاء غير مفهومة في نادي الزمالك قبل رحيله. 

وأوضح حسن المستكاوي أن صفقة إمام عاشور في الاحتراف الخارجي ليست كوبري ولن ينتقل الى النادي الأهلي.

 

محمد الشناوي


وخلال حلقته، يرد المستكاوي، على مطالبات بعض الجماهير بجلوس محمد الشناوي حارس الأهلي، على دكة الاحتياط، كما يوجه خلالها نصيحة للاعب نادي الزمالك بضرورة الاعتزال نهاية الموسم الحالي.

حسن المستكاوي إيمان أبو طالب أفشة أحمد عبد القادر امام عاشور

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