محامي كهربا يحسم موقف اللاعب من المشاركة في السوبر المصري

قال أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، إن كهربا نجم الشباك في الفترة الحالية في الملعب ولاعب سوبر، لافتًا إلى أن كهربا يلعب وفقًا للوائح والقوانين.

وأوضح عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن اللاعب يلعب وفقًا للوائح سواء في العقوبة الدولية أو المحلية، مشيرًا إلى أنه بيلعب محليًّا طبقًا للاستئناف اللي قدمه النادي الأهلي وتمت الموافقة عليها، لافتًا إلى أن اللاعب يتعرض لحملات مشينة.

من جانبه طالب رضا عبد العال من المحامي توضيح سبب الموافقة لكهربا على الاستئناف والسماح له باللعب مقارنة بواقعة شيكابالا حيث قدم نادي الزمالك استئنافًا ولم تتم الموافقة له باللعب، حيث لفت المحامي إلى أن حالة كهربا تختلف عن واقعة شيكابالا وليس حبًّا في الأهلي.