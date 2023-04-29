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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رحلة تاريخية| الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي
الإماراتي سلطان النيادي

عرضت قناة العربية تقريرا مصورا عن الإماراتي سلطان النيادي الذي دخل التاريخ كأول عربي يسير في الفضاء الخارجي، سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي وزميله الأميركي ستيفن بوي، كلفا بمهمة خارج محطة الفضاء الدولية حيث استغرقت المهمة 6 ساعات ونصف.

وأوضح التقرير، إنهم كانا يعملون على صيانة المحطة وتحديثها وطبقا لما يرسله سلطان النيادي: فقد وصلا اليوم إلى محطة جديدة في مسيرتهما، بعد أن خضعا لتدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات، تحضيرا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة.

وتابع التقرير، أن العرب أيضا لديهم محطات تاريخية بالفضاء، فالأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز كان أول رائد فضاء عربي وسعودي يصعد للفضاء في عام  1985على متن المكوك الفضائي "ديسكفري".

أول إنسان بالتاريخ يسير في الفضاء

وكان الروسي اليكسي ليونوف، هو اول إنسان بالتاريخ يسير في الفضاء عام 1965.

 

 

الاماراتي سلطان النيادي أول عربي ستيفن بوي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الروسي اليكسي ليونوف الفضاء الخارجي

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