رحلة تاريخية| الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء

عرضت قناة العربية تقريرا مصورا عن الإماراتي سلطان النيادي الذي دخل التاريخ كأول عربي يسير في الفضاء الخارجي، سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي وزميله الأميركي ستيفن بوي، كلفا بمهمة خارج محطة الفضاء الدولية حيث استغرقت المهمة 6 ساعات ونصف.

وأوضح التقرير، إنهم كانا يعملون على صيانة المحطة وتحديثها وطبقا لما يرسله سلطان النيادي: فقد وصلا اليوم إلى محطة جديدة في مسيرتهما، بعد أن خضعا لتدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات، تحضيرا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة.

وتابع التقرير، أن العرب أيضا لديهم محطات تاريخية بالفضاء، فالأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز كان أول رائد فضاء عربي وسعودي يصعد للفضاء في عام 1985على متن المكوك الفضائي "ديسكفري".

أول إنسان بالتاريخ يسير في الفضاء

وكان الروسي اليكسي ليونوف، هو اول إنسان بالتاريخ يسير في الفضاء عام 1965.