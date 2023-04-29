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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصغرى تسجل 5 مئوية بهذه المحافظة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية الأولى المصرية تقرير فيديو، يوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 أبريل 2023 في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 29 إبريل


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة لحار على محافظات جنوب البلاد خلال فترة النهار، بينما يسود طقس مائل للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترة الليل.

 تسجل درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم  5 مئوية بمدينة سانت كاترين محافظة جنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14 
العاصمة الإدارية 26 15 
العلمين الجديدة 21 16 
الإسكندرية 21 15 
مطروح 20 15 
دمياط 23 16 
بورسعيد 22 14 
الإسماعيلية 26 14 
السويس 25 16 
العريش 23 13 
كاترين 22 5
طابا 24 18 
حلايب 26 22 
شلاتين 29 21 
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 30 20
الفيوم 26 15 
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس العظمى الصغرى

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