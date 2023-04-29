تعديل إجباري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لخوض مباراة الرجاء المغربي، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي في تمام العاشرة مساء، على ملعب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة الرجاء المغربي تعديل وحيد مقارنة بتشكيل لقاء الذهاب، بمشاركة حمدي فتحي أساسيا على حساب عمرو السولية الذي يغيب للإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم “كهربا”.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب بالقاهرة، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.