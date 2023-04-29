إضافة المواليد على بطاقات التموين لهذه الفئات.. المستندات المطلوبة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين عبر مكاتب التموين التابعة على مستوى الجمهورية، وهي الأسر الأولى بالرعاية (الأرامل والمطلقات والحاصلين على معاش تكافل وكرامة وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي).

وحددت الوزارة الحد الأقصى لإضافة المواليد بحيث يحصل 4 أفراد بالأسرة وهو الحد الأقصى على الدعم التمويني.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مديريات التموين التابعة بتلقي طلبات إضافة المواليد من الفئات المستحقة من خلال استمارة أداء الخدمة التموينية وارفاق المستندات المطلوبة وهي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي