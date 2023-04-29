إعلام القاهرة تعطى فرصة أخيره للراسبين فى هذا الامتحان .. دار العلوم تصدر تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا .. سياسة واقتصاد القاهرة تكشف نظام الفصل الدراسي الصيفي

سياسة و اقتصاد القاهرة تكشف نظام الفصل الدراسى الصيفى

حقوق القاهرة : امتحانات الفصل الدراسي الثانى حضوريا

تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2022 ، و يتساءل الطلاب عن تأجيل الامتحانات والشروط ، وكيف يمكن تأجيل الامتحان خلال الفصل الدراسى الصيفى .

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد كلية الاعلام جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الفرقة الرابعة قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

و قالت الدكتورة حنان جنيد ، علي طلاب الفرقة الرابعة الذين لم يؤدوا اختبار الكفاءة و الراسبين في الامتحان الراغبين في إعادة الامتحان سرعة تقديم طلب دخول الامتحان فى موعد أقصاه يوم الأحد ٢٠٢٣/٤/٣٠ إلي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب حتى يتم تحديد موعد إعادة الامتحان.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا الذين لم يختاروا المادة الاختيارية .

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، ان طلاب الدراسات العليا الذين لم يختاروا المادة الإختيارية للفصل الدراسى الثانى لن تدرج ارقام جلوسهم فى كشوف المادة .

و أكد عميد الكلية ، أن امام الطلاب فرصة أخيرة فى التسجيل حتى غدا الأحد .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، عن شكل الفصل الدراسى الصيفى بالكلية .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، ان الفصل الدراسي الصيفي بكلية السياسة و الاقتصاد ليس إجباريا على الطالب ، مؤكدا على انه يعقد بغرض التحسين او إعادة المقرر للرسوب .

وكان قد كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور محمد سامح ، إن كلية الحقوق تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى الثلاثاء ٢٣ مايو القادم ، طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى .

وأكد عميد الكلية ، أنه تم مراعاة متطلبات الطلاب أن يكون هناك وقت كافو بين المواد و دراسة الجدول قبل الإعلان عنه .

الجدير بالذكر ، قد تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من وحدة التصنيف الدولي حول تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف سيماجو (Scimago) العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، حيث تم إدراج الجامعة في الفئة الأولى الأعلى (Q1) ضمن الـ 25% الأعلى فى التصنيف.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة في هذه الفئة الأولى وضمن المربع الذهبي Best quartile، فيما جاءت 8 جامعات مصرية أخرى ضمن الفئة الثانية لأفضل 50% بالتصنيف Q2، و جاءت أقرب جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة بفارق 1381 مركزًا لصالح جامعة القاهرة في المؤشر العام مما يعكس التفوق الكبير لجامعة القاهرة.

وأوضح التقرير أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات في التأثير المجتمعي والذي شمل 8 جامعات أخرى حيث جاءت في المرتبة 523 عالمياً من بين 30 ألف جامعة، وجاءت أقرب جامعة مصرية بعدها في المركز 984 عالميًا بفارق 461 لصالح جامعة القاهرة.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة، أدرجت في مجال الأداء البحثى ضمن المؤسسات المصنفة في المربع الذهبي (Q1)، ووصلت إلى المؤشر (768)، وجاءت أقرب جامعة مصرية تالية في هذا المؤشر بترتيب (2300) بفارق 1532 لصالح جامعة القاهرة، كما تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية الأخرى في مؤشر أداء مخرجات الابتكار بفارق كبير عن نظيراتها حيث تقدمت عن أقرب جامعة مصرية لها أكثر من ألف مركز.