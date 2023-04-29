موجز السوشيال ميديا| الزمالك يفاجئ لاعبيه بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في السوبر.. المدير الرياضي لميتلاند يعلن عودة أمام عاشور إلى مصر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، قرار الزمالك لتحفيز لاعبيه قبل لقاء الأهلي في مباراة السوبر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين لتحفيزهم قبل مباراة السوبر".

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صوراً جديدة من عطلتها الصيفية، في أحدث ظهور عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال بشورت قصير، من رحلة سفاري بصحبة زوجها.

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات المدير الرياضي لنادي ميتلاند الدنماركي بعد إصابة أمام عاشور.

وقال المدير الرياضي لنادي ميتييلاند الدنماركي : قررنا أن يتلقى إمام عاشور العلاج في بلده، حيث يكون طبيب المنتخب المصري مسئولاً عن إعادة تأهيله، لقد قمنا بتقييم أنه من الأفضل والأمثل بالنسبة له أن يتلقى علاجه في بيئة آمنة بالقرب من عائلته".