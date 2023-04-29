تحرك برلماني عاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

تقدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

وقالت عضو مجلس النواب فى الاقتراح برغبة المقدم منها، إن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل، ما يخفض سعره.

وطالبت “حارص” فى الاقتراح برغبة المقدم منها، بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجوده فى مصر محدودة جدًا، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصليحي، كشف عن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، مؤكدًا أنه يعود إلى زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن آليات السوق هي العرض والطلب ولا يمكن تدخل الحكومة بهدف تسعير أي سلعة جبريا.

واقترح الوزير السماح للمصريين القادمين من الخارج باقتناء الذهب دون جمارك وفق محددات واضحة للوزن والكميات، لافتا إلى أنه سيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على شراء الذهب من الخارج بدون جمارك وفق محددات واضحة، خاصة أن الذهب من الخارج يكون أرخص.

وحذر من الوقوف أمام السوق، فإن قوة وعناصر السوق أقوى من أي تدخل، وضبط الأسعار يكون من خلال طرح السلع المنافسة، والدخول بآليات، أما الحبس فلن يفيد في شيء.

سعر الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2800 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2400 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21.040 جنيه.