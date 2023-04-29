مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين برواية حفص .. فيديو

نشرت وزارة الأوقاف فعاليات مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.



وترأس المقرأة: الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية كل من: القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ ابراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز عمران.

وبدأت القراءة من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: 53].