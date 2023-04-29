اتحاد نقابات الجيزة يهنئ المحافظ بمناسبة عيد العمال

بعث مختار أبو الفتوح نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بالهيئة العامة لنظافة والتجميل برقية تهنئة إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد والعاملين بالمحافظة عامة والنظافة خاصة بمناسبة عيد العمال.

وقال "أبو الفتوح" فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم بأصدق التهانى لقيادتكم الحكيمة ، وذلك بمناسبة عيد العمال؛ متعهدا وعمال الجيزة الأوفياء بذل مزيدا من الجهد ارساءً لتحقيق أعلى درجات التقدم والازدهار للمحافظة" .

ودعا "ابو الفتوح" أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على عمال مصر عامة ؛ والجيزة خاصة الذين يشاركون فى بناء مصر وتاريخها الحديث في بناء الجمهورية الجديدة التى ارسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى ؛ وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تتمناه من نجاح واستقرار وتنمية على طريق الحق والسلام.