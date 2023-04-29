عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنشاء أول متحف ومكتبة بارالمبية في الشرق الأوسط باستاد القاهرة

إنشاء أول متحف ومكتبه
إنشاء أول متحف ومكتبه بارالمبية فى الشرق الأوسط

قرر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية البدء فى إنشاء أول متحف بارالمبى فى الوطن العربى والشرق الأوسط يضم مقتنيات اللجنة البارالمبية من خطابات نادره من الرئيس أنور السادات ودروع وميداليات وتكريمات للابطال البارالمبيين وكذلك تطور انشاء الكيان البارالمبى منذ أن كان جمعية تابعة للشئون الاجتماعية ثم اتحادا مستقلا إلى أن أصبحت لجنه بارالمبية لها كيانها الخاص لتضم جميع العاب ورياضيات ذوى الاعاقة بمختلف درجاتها وكذلك إنشاء أول مكتبه بارالمبية تضم جميع الكتب والوثائق المحلية والدولية الخاصة بالحركة البارالمبية .


كما تشتمل المكتبة على  توثيق لبدايات  الحركة البارالمبية فى مصر والعالم العربى  ودول أوروبا .


وقد وجهت اللجنة البارالمبية الدعوه  لكافة الرياضيين المصريين والأشقاء الرياضيين  بالدول العربية وكذلك الهيئات المعنية بالرياضة البارالمبية فى الدول الشقيقة  للتواصل مع اللجنة البارالمبية المصرية من خلال المواقع الإلكترونية  للتعاون العلمي ونقل مالديهم من بيانات وشهادات وسير ذاتية  ومعلومات عن الابطال والبطولات  بصفة عامة
وتنقسم المكتبة  لثلاثة اقسام رئيسية:


1  - الجناح المصرى وهو الأكبر  
ويتناول كافة الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية الخاصة 
(رياضات الحركى - الذهنى - المكفوفين  - الصم - قصار القامة )
2 - جناح للدول العربية خاص بأنشطتهم وفعالياتهم وإنجازاتهم فى الدول العربية 
3 - جناح يختص بالأنشطة والفعاليات فى الدول الأجنبية .
وتنفيذا للانتهاء من العمل سريعا قام المهندس / محمد عيسى 
والبطل البارالمبى الكابتن عادل حافظ  بمعاينة التعديلات والتجهيزات  المطلوبة لمقر اللجنة بمقرها الحالى أعلى حمامات السباحه  باستاد القاهرة
على أن يكون المتحف مجاورا له لمقر اللجنه البارالمبية وتخصص جناح خاص للمكتبة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب خليج عدن قبالة الصومال

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: لم ولن يحدث أن تتأخر مصر فى سداد إلتزاماتها الخارجية

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

فضل الصلاة على النبي .. وأفضل صيغة لفك الكروب والسحر والعين والحسد

حكم صلاة 6 ركعات بعد المغرب.. داعية يرد

تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

استقرار الدولار في ختام تعاملات اليوم ..اعرف السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للدايت.. طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في البيت

مبادرة كيلو الخضار بجنيه في السويس .. إيه القصة؟

هل هناك حساسية من البطيخ ؟ .. خبير يوضح الأعراض والأسباب

في يومه العالمي .. ماذا يحدث للجسم عند الرقص ؟

فيديو

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب في دبي .. نجوم سقطوا على المسرح

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديوجراف

أنبوبة بوتاجاز .. تفاصيل حريق كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس ..فيديو

كلما اقترب منها تصرخ.. كشف لغز قتل عروس الغربية بعد ساعات من زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ