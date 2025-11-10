صحفي: العملية السياسية تشهد نضوجا بعد 30 يونيو

أكد الكاتب الصحفي هاني لبيب أن العملية السياسية اليوم تمثل شكلًا من أشكال النضوج، موضحًا أنه بعد ثورة 30 يونيو تغيرت التركيبة السياسية لمصر، سواء على مستوى الأحزاب أو النظام السياسي أو النظام الانتخابي بشكل عام.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن الناخبين حتى الآن يعتمدون على الشخصيات المشهورة التي يعرفونها أو الشخصيات المنتمية لأحزاب كبيرة، موضحًا أن التصويت غالبًا يكون بناءً على اسم الحزب، مع عدم وجود رؤية واضحة بعد، لكنها تتبلور نحو فكرة وجود برنامج انتخابي يمكن للناخب السؤال عنه.

وأضاف أن الأحزاب الحالية تضم العديد من المثقفين والمفكرين، بالإضافة إلى قيادات شعبية على الأرض تستطيع جمع الناس، مشيرًا إلى أن قديمًا كان هناك 4 أحزاب فقط، أما اليوم فهناك العديد من الأحزاب التي أصبحت أقوى وأكبر.