العراق يعلن تطوير مطار بغداد في النصف من 2023

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية تعتزم تطوير مطار بغداد وتوسعته في النصف الثاني من عام 2023.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم السبت، جولةً في مطار بغداد الدولي ومرافقه الخدمية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعموم مستخدمي المطار من المسافرين، كما واستمع إلى آراء المواطنين وتقييمهم الخدمات المتوفّرة في المطار، وأكد السوداني على عزم الحكومة على تطوير مطار بغداد وتوسعته، في النصف الثاني من هذا العام، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".



وتابع البيان، بأن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً ضم وزيري الداخلية والنقل، والمسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، ومديري الأقسام والإدارات في المطار، وأصدر خلاله عدة توجيهات تتعلق بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على إيجاد حلول جذرية وعاجلة للعواقب التي تعيق تقديم خدمة متكاملة ونموذجية، في مرفق يُعدّ واجهة أساسية من واجهات العراق.



وحذر السوداني من مشكلة التأخير في استلام حقائب المسافرين العائدين، الأمر الذي يعدُّ تقصيراً في مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركة المعنية، ما يستلزم معالجة سريعة لها".



كما وجّه، رئيس الوزراء" بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة لتقديم الخدمات في المطار، وتحرّي مدى مطابقتها لواقع الخدمات التي يلمسها المسافرون".