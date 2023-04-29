رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتفقدون معامل الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من مسئولي وحدة النظم والتحول الرقمي، معامل الاختبارات الإلكترونية بفرعي: البنين، والبنات؛ للاطمئنان على تجهيزاتها ضمن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، مع السادة نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

أكد المجتمعون على ضرورة التزام الكليات بتطبيق الضوابط وإعلان الجداول، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بأن تكون الأسئلة مما تم شرحه، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.

يذكر أن مجلس جامعة الأزهر سيعقد غدًا الأحد، وسيبحث ضمن جدول أعماله ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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