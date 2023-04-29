الكل يشكر القاهرة.. أحمد موسى: 47 جنسية دخلت مصر من السودان

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في السودان.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ::" 47 جنسية دخلت مصر من السودان بسبب الاشتباكات الجارية هناك ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر قامت بإجلاء حوالي 45 % من أعداد أفراد الجالية المصرية المتواجدة في السودان ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر قامت بتنظيم جسر جوي لنقل المصريين من السودان "، مضيفا:" كافة دول العالم تشكر مصر على جهودها في استضافة رعاياهم القادمين من السودان ".