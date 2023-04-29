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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكل يشكر القاهرة.. أحمد موسى: 47 جنسية دخلت مصر من السودان

معبر أرقين
معبر أرقين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على تطورات الأوضاع في السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في السودان.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ::"  47 جنسية دخلت مصر من السودان بسبب الاشتباكات  الجارية هناك ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر قامت بإجلاء حوالي 45 % من أعداد أفراد الجالية المصرية المتواجدة في السودان ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر قامت بتنظيم جسر جوي لنقل المصريين من السودان "، مضيفا:" كافة دول العالم تشكر مصر على جهودها في استضافة رعاياهم القادمين من السودان ".

أحمد موسى أرقين السودان اخبار التوك شو مصر

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